Борисов: российскую и западную космонавтику связывает только проект МКС

По его словам, контакты по этой линии важны для продолжения и сохранения пилотируемой программы.

Российскую и западную космонавтику связывает только проект Международной космической станции (МКС). Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью ТАСС.

По его словам, контакты по этой линии важны для продолжения и сохранения пилотируемой программы. Также глава Роскосмоса отметил, что ракетно-космическая отрасль страны может осуществлять работы практически по всем направлениям освоения космоса. Борисов отметил, что предложения ведомства находят отклик во всех странах БРИКС, а также в Алжире, Египте и Венесуэле.

Ранее Борисов заявил, что Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями.

Видео: ТАСС