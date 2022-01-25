Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями

Юрий Борисов рассказал о планах госкорпорации.

Госужарственная корпорация "Роскосмос" планирует тесно сотрудничать с частными космическими компаниями страны. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства ТАСС сделал генеральный директор компании Юрий Борисов. Эксперт заметил, что на текущий момент рост спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП. Этот фактор стал причиной того, что на деятельность в космическом пространстве обращены все взоры. При этом Москве не следует стоять поодаль от устойчивой мировой тенденции.

Основная программа для нас - это "Сфера", но мы будем еще и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Юрий Борисов считает, что невозможно представить развитие экономической системы без космической группировки, которая будет предоставлять клиентам услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. "Роскосмос" занимается формированием и расширением сектора услуг. Он добавил, что при наличии спроса всегда рождается и предложение. В свою очередь такие предложения реализуетсяя за счет создания многоспутниковых группировок.

Борисов допустил создание регионального центра мониторинга космического пространства.

Фото и видео: Telegram / ТАСС