В документе предлагается выплачивать родителям школьников по 10 тыс. рублей к началу учебного года.

В Госдуме разработали законопроект о выплатах "на школу". Об этом в своем Telegram-канале рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект направлен в правительство России. Его уже поддержали депутаты от фракции ЛПДР. Чиновники считают, что пандемия коронавируса ударила по финансовому положению многих семей. На сборы первоклассников к 1 сентября каждая семья потратит в районе 20 тыс. рублей. Кроме того, парламентарии хотят ежегодно индексировать данные выплаты. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

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