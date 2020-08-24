МИД Белоруссии: Минск не нуждается в "заезженных советах" Зеленского

Недавно Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews сказал, что белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно провести повторные президентские выборы.

Минск не нуждается в "заезженных советах" президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением в воскресенье выступил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что Белоруссия ждет поддержки от Украины. Сейчас республике как никогда важно иметь поддержку со стороны союзных государств. При этом, Глаз подчеркнул, что Украина для Белоруссии – это братская страна.

Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них. - Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Белоруссии

Представитель МИД республики добавил, что "у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри страны".

Ранее мы сообщили, что Лихтенштейн требует пересмотра итогов Второй мировой войны.

Видео: YouTube / БелТА