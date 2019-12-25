Власти хотят предъявить претензии на часть территории Чехии.

Лихтенштейн требует пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом пишет Financial Times.

Вопрос будет решаться через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Администрация Лихтенштейна уверена, что территория Чехии в 10 раз превосходит нынешнюю площадь страны. Речь идет о землях, которые были конфискованы Чехословакией по итогам Второй мировой войны на основе декретов Бенеша. В документе властей Лихтенштейна называли коллаборантами нацистского режима.

МИД Чехии Мартин Смолек подчеркнул, что ЕСПЧ не примет жалобу, так как события произошли до принятия Европейской конвенции по правам человека. Он добавил, что ранее ЕСПЧ не занимался подобными вопросами.

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