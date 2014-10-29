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В Ленобласти официально завершен пожароопасный сезон в лесах
Сегодня, 16:09
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В Ленобласти официально завершен пожароопасный сезон в лесах

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Продолжительность пожароопасного сезона в 2023 году с 25 апреля составила 156 дней.

В Ленинградской области официально завершен пожароопасный сезон в лесах. По результатам сезона регион выполнил целевой показатель нацпроекта "Экология" по ежегодному сокращению площади пожаров на землях лесного фонда. Об этом сообщила региональная администрация.

В 2023 году в 47 регионе было зарегистрировано 162 лесных пожара на площади 104,21 га. Средняя площадь одного возгорания –  0,64 га. Все очаги ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения. Возникновение крупных лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, – не допущено.

Продолжительность пожароопасного сезона в 2023 году с 25 апреля составила 156 дней.

Фото: pxhere

Теги: лесные пожары, пожароопасный сезон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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