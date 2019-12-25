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В Минске задержаны два члена координационного совета оппозиции
Сегодня, 12:37
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В Минске задержаны два члена координационного совета оппозиции

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Их задержали в рамках административного процесса.

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции. Речь идет об Ольге Ковальковой и Сергее Дылевском. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии и телеканал "Белсат".

По данным телеканала, сотрудники ОМОН произвели задержание у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Затем, Tut.by выложил видео с задержанием Дылевского. На кадрах видно, как люди в черной форме ведут его к автозаку.

За какое правонарушение мы не озвучиваем, это личная информация гражданина, может быть он против.

- МВД Белоруссии

"Интерфакс" сообщает, что задержанных обвиняют в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ. Собеседник агентства утверждает, что вероятнее всего им выпишут штраф.

Ранее мы сообщили, что глава Cinema for Peace прокомментировал состояние Навального.

Теги: задержания, мвд белоруссии, минск, ольга ковалькова, сергей дылевский
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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