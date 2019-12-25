В Минске задержаны два члена координационного совета оппозиции

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции. Речь идет об Ольге Ковальковой и Сергее Дылевском. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии и телеканал "Белсат".
По данным телеканала, сотрудники ОМОН произвели задержание у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Затем, Tut.by выложил видео с задержанием Дылевского. На кадрах видно, как люди в черной форме ведут его к автозаку.
За какое правонарушение мы не озвучиваем, это личная информация гражданина, может быть он против.
- МВД Белоруссии
"Интерфакс" сообщает, что задержанных обвиняют в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ. Собеседник агентства утверждает, что вероятнее всего им выпишут штраф.
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