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Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости в Минске
Сегодня, 15:23
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Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости в Минске

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Президенту Белоруссии работа понравилась.

Картину с изображением Александра Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщил в Telegram-канале президентский пул журналистов. Художественную работу политику преподнести в день рождения. На картине он изображен вместе с младшим сыном Николаем в момент протестов, которые захлестнули республику год назад.

Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента.

 Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии

Автор работала над картиной около года. Лукашенко заметил, что ему понравилась работа. Он напомнил, что она говорит о важном для страны моменте.

Лукашенко назвал вывод войск США из Афганистана "позорным бегством".

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, дворец независимости
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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