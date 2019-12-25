Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости в Минске

Президенту Белоруссии работа понравилась.

Картину с изображением Александра Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщил в Telegram-канале президентский пул журналистов. Художественную работу политику преподнести в день рождения. На картине он изображен вместе с младшим сыном Николаем в момент протестов, которые захлестнули республику год назад.

Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии

Автор работала над картиной около года. Лукашенко заметил, что ему понравилась работа. Он напомнил, что она говорит о важном для страны моменте.

Лукашенко назвал вывод войск США из Афганистана "позорным бегством".

Фото: Telegram / Пул Первого