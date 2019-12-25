В Белоруссии оценили вывод американских войск из Афганистана.

Александр Лукашенко назвал вывод войск США из Афганистана "позорным бегством". Это развитие событий глава республики назвал логичным завершением миссии.Такое заявление политик сделал во время общения с журналистами 1 сентября. Он заявил о том, что американские силы на территории Ближнего Востока потерпели фиаско.

Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени…Американцы - неглупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение - зачем оставили? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Относительно ситуации в Афганистане лидер страны призвал не делать быстрых выводов. При этом он отреагировал на хаос, который сейчас фиксируется в международном аэропорту Кабула. Лукашенко напомнил, что американцев не следует считать такими уж безмозглыми, так как они "угрохали на эту войну больше 2 трлн долларов". На оснащение правительственных сил вооружением ушло порядка 85 млрд долларов.

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Фото: Telegram / Пул Первого