Александр Лукашенко назвал вывод войск США из Афганистана "позорным бегством". Это развитие событий глава республики назвал логичным завершением миссии.Такое заявление политик сделал во время общения с журналистами 1 сентября. Он заявил о том, что американские силы на территории Ближнего Востока потерпели фиаско.
Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени…Американцы - неглупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение - зачем оставили?
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Относительно ситуации в Афганистане лидер страны призвал не делать быстрых выводов. При этом он отреагировал на хаос, который сейчас фиксируется в международном аэропорту Кабула. Лукашенко напомнил, что американцев не следует считать такими уж безмозглыми, так как они "угрохали на эту войну больше 2 трлн долларов". На оснащение правительственных сил вооружением ушло порядка 85 млрд долларов.
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Фото: Telegram / Пул Первого
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