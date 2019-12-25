Лукашенко: РФ поставит Белоруссии самолеты, вертолеты и, возможно, С-400

Президент республики подписал распоряжение о закупке вооружения.

Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит Белоруссии в ближайшее время самолеты, вертолеты и, возможно, зенитные ракетные системы С-400. Такое заявление политик сделал во время общения с прессой. Глава государства уточнил, что говорит о десятках образцов оборонной техники.

Я подписал позавчера распоряжение - из РФ поставят нам - не буду говорить, какие деньги и что - десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске считают, что амии следует дооснаститься. Лукашенко заметил, что если во время проведения военных учений "Запад-2021" станет понятно, что белоруссия нуждается в еще каком-то вооружении или технике, то будет сделан новый заказ у Москвы.

Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией.

Фото: Telegram/ Пул Первого