Лукашенко: РФ поставит Белоруссии самолеты, вертолеты и, возможно, С-400

Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит Белоруссии в ближайшее время самолеты, вертолеты и, возможно, зенитные ракетные системы С-400. Такое заявление политик сделал во время общения с прессой. Глава государства уточнил, что говорит о десятках образцов оборонной техники.
Я подписал позавчера распоряжение - из РФ поставят нам - не буду говорить, какие деньги и что - десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
В Минске считают, что амии следует дооснаститься. Лукашенко заметил, что если во время проведения военных учений "Запад-2021" станет понятно, что белоруссия нуждается в еще каком-то вооружении или технике, то будет сделан новый заказ у Москвы.
Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией.
Фото: Telegram/ Пул Первого
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