Правительство Польши предложило ввести режим ЧС в регионах на границе с Белоруссией

Матеуш Моравецкий рассказал, что постановление поступит над утверждение президенту.

Правительство Польши выдало распоряжение о введении чрезвычайного положения в регионах на государственной границе с Белоруссией. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделал глава республиканского кабинета министров Матеуш Моравецкий.

Ситуация на границе напряженная. Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник уточнил, что правительственное постановление должно быть утверждено президентом. Известно, что режим ЧС коснется приграничной территории - Подляского и Люблинского воеводств.

Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией.

Фото: Youtube / Łódzki Urząd Wojewódzki Łódź