Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией

По его словам, на госгранице республики находятся афганские беженцы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша устроила конфликт на границе с Белоруссией. Об этом он сказал в ходе заседания Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам белорусского лидера, беженцы из Афганистана уже пошли через территорию РБ на Запад, который "их сам позвал, обещая всех принять".

Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что беженцы держали путь в ФРГ. По словам Лукашенко, афганцы на протяжении нескольких дней находятся на государственной границе Белоруссии без воды и продуктов питания. Белорусский лидер заявил, что он будет думать, как поступить с этими людьми.

Ранее Лукашенко призвал ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану. Он указал на важность реагирования на происходящее в Афганистане. Лукашенко подчеркнул, что при этом стоит "стараться не перебирать", так как исход развития событий неизвестен.

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