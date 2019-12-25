Лукашенко призвал ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану

Он указал на важность реагирования на происходящее в Афганистане.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Организацию Договора о коллективной безопасности выработать общую позицию по Афганистану. Об этом он сказал в ходе внеочередной сессии ОДКБ.

По словам белорусского лидера, ее следует подготовить к саммиту, который пройдет грядущей осенью в Душанбе.

Нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Кроме того, глава республики указал на важность реагирования на происходящее в Афганистане. Лукашенко подчеркнул, что при этом стоит "стараться не перебирать", так как исход развития событий неизвестен.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее "Талибан"* обязал США вывести войска из Афганистана до 31 августа.

Фото: Telegram / Пул Первого

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ