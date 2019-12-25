Тихановская требует перевыборов президента до конца года

Тихановская напоминила, что "народный ультиматум" окончательно истекает в понедельник.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская требует перевыборов президента до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки в Telegram.

Лидер оппозиции провела переговоры с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании. Она сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться "со дня на день", а выборы состоятся до конца года. Кроме того, Тихановская отдельно пообщалась с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном. Они обсудили текущую ситуацию в Белоруссии. Оппозиционерка подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде и начать обсуждение необходимых в республике реформ.

В августе Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии, в том числе для того, чтобы провести новые президентские выборы. Спустя некоторое время она отметила, что не намерена снова выдвигать свою кандидатуру на президентский пост.

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