В центре Минска стягивают спецтехнику и силовиков

Участники несанкционированной акции планируют пройти по центральным улицам. Правоохранители разъясняют, что за участие в акции предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В воскресенье в Минске пройдет очередная акция протеста сторонников оппозиции. ОМОН, внутренние войска и милиция уже собираются в центре города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

С утра сотрудники ДПС стали перекрывать движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости. Он является одной из центральных транспортных артерий города. На данный момент движение по самому проспекту остается открытым. Корреспондент утверждает, что правоохранители начали появляться на крупнейших площадях Минска (Победы, Октябрьской и Независимости) позже обычного.

В материале сказано, что сегодня истекает срок "народного ультиматума", который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявляла властям республики. Тогда она требовала отставки президента Александра Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах". В случае невыполнения требований, в стране начнется забастовка на всех предприятиях.

Ранее мы сообщили, что Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США.

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