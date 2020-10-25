Американский лидер написал, что это для него "великая честь".

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

По данным CNBC, глава государства прибыл на избирательный участок в здании библиотеки в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). На участке его заметили без супруги Меланьи, но в сопровождении нескольких человек. На лице у президента была медицинская маска. Он был одет в костюм светло-синего цвета и ярко-розовый галстук в диагональную полоску. Публика поинтересовалась за кого отдал свой голос президент.

Я проголосовал за парня по имени Трамп. - Дональд Трамп, президент США

Город Уэст-Палм-Бич располагается недалеко от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Уточняется, что в ноябре 2019 года президент получил регистрацию во Флориде, отказавшись от своей нью-йоркской прописки.

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Видео: Youtube/NBC News