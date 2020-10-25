Алиев подчеркнул, что Армения должна заявить о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта в Карабахе.

Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

Баку готов уже сегодня вести переговоры о прекращении огня. Однако, Алиев озвучил ряд условий. Он напомнил, что Армения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель. Азербайджан хочет прекращения огня.

Напомним, что 27 сентября обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Долгое время в регионе шли бои, несмотря на дважды объявлявшиеся договоренности о прекращении конфликта.

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Видео: foxnews.com