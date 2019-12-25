Собянин надеется на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эпидемиологическую ситуацию в столице. Он надеется на снижение заражаемости COVID-19 в столице. Об этом градоначальник заявил в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
В воскресенье Собянин высказал свое мнение о текущей ситуации в регионе.
Прошедшие две недели выявили, что с одной стороны, рекорд по заболеваемости, с другой стороны, надежду, что динамика будет снижаться.
- Сергей Собянин, мэр Москвы
Мэр напомнил, что пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим. Кроме того, свыше 1 млн граждан переведены на удаленный режим работы. Несколько школ закрыто на карантин, а учащиеся переведены на дистанционное обучение.
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Фото: pixabay
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