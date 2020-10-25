Лукашенко озвучил Помпео главного союзника Белоруссии

Лукашенко отметил поддержку со стороны российских властей. Он уточнил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела республики.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко озвучил госсекретарю США Майку Помпео главного союзника республики. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По словам главы государства, Москва и Минск готовы к взаимодействию и оперативно реагируют на внешние угрозы. Белорусские власти выступают за мирное разрешение всех конфликтов. В свою очередь госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон остается сторонником суверенитета и независимости государства. Администрация Белого дома готова развивать сотрудничество с Белоруссией.

Помимо этого, Помпео обсудил с Лукашенко судьбу одного из граждан США. Речь шла о Виталии Черышикове. В августе его задержали во время протестов. Штаты требуют освобождения заключенного. В завершении диалога, Лукашенко пожелал удачи американскому коллеге Дональду Трампу в проведении предвыборной кампании.

Ранее мы сообщили, что сенатор, выступавшая против назначения в Верховный суд до выборов, поддержит Эми Барретт.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ