Лукашенко озвучил Помпео главного союзника Белоруссии

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко озвучил госсекретарю США Майку Помпео главного союзника республики. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
По словам главы государства, Москва и Минск готовы к взаимодействию и оперативно реагируют на внешние угрозы. Белорусские власти выступают за мирное разрешение всех конфликтов. В свою очередь госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон остается сторонником суверенитета и независимости государства. Администрация Белого дома готова развивать сотрудничество с Белоруссией.
Помимо этого, Помпео обсудил с Лукашенко судьбу одного из граждан США. Речь шла о Виталии Черышикове. В августе его задержали во время протестов. Штаты требуют освобождения заключенного. В завершении диалога, Лукашенко пожелал удачи американскому коллеге Дональду Трампу в проведении предвыборной кампании.
Ранее мы сообщили, что сенатор, выступавшая против назначения в Верховный суд до выборов, поддержит Эми Барретт.
Видео: Youtube/Телеканал ОНТ
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