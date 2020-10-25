Сенатор, выступавшая против назначения в Верховный суд до выборов, поддержит Эми Барретт

В материале сказано, что содействие Мурковски имеет важное значение для Эми Барретт.

Сенатор от Республиканской партии США Лиза Мурковски поддержит кандидатуру Эми Кони Барретт. Накануне она выступила против назначения нового члена Верховного суда США до президентских выборов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В субботу состоялось заседание Сената. В рамках встречи шло обсуждение кандидатуры Барретт на пост члена Верховного суда до президентских выборов. Кроме того, сенаторы намерены закрепить существующее в суде консервативное большинство, несмотря на попытки Демократической партии помешать этому процессу.

Я не поддерживаю процесс, из-за которого мы дошли до такой точки, однако я не имею ничего против самой Барретт. - Лиза Мурковски, сенатор от Республиканской партии США

За кандидатуру Барретт выступают члены Сената от Республиканской партии. Они составляют большинство. Демократы создают препятствия, чтобы затянуть процедуру. Однако, как отмечает агентство, у них нет никаких шансов помешать утверждению Эми Барретт Сенатом.

Ранее мы сообщили, что в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

Видео: Youtube/senatormurkowski