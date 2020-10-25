В результате столкновения погибли двое взрослых и два ребенка, два человека были госпитализированы. Позднее, в больнице умерла женщина.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса. В ГУ МВД по региону сообщили, что количество погибших в аварии увеличилось до пяти человек.

О происшествии стало известно в 07:15 мск. Авария произошла на 126-м километре трассы Р255, в Болотнинском районе. Микроавтобус Toyota Noah выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. На момент аварии в автобусе находились два водителя и 14 пассажиров, которых позднее отправили к месту назначения попутным автобусом. В легковушке было шесть человек, из которых четверо погибли на месте. Еще двоих спасатели передали бригаде скорой помощи для госпитализации в ближайшую больницу.

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Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"