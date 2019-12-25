Предприятие поддержали забастовку, о которой ранее заявила Светлана Тихановская.

На крупных заводах Белоруссии начались бессрочные акции протеста. Об этом рассказали журналисты портала Tut.by. По данным СМИ, забастовки начались с утра 26 октября. Около зданий предприятий дежурят силовики. На заводе по изготовлению холодильников "Атлант" и Минском тракторном заводе состоялось шествие рабочих. О забастовке на производстве сообщили инженеры "Белкоммунмаша".

На данный момент известно о приостановке функционирования основных цехов Минского электротехнического завода и кузнечного цеха Минского автомобильного завода. Представители "Гродно Азота" собираются на территории завода.

Напомним, что 25 октября истек срок ультиматума, который выдвинула Светлана Тихановская. Лидер оппозиции Белоруссии требовала от Александра Лукашенко, чтобы политик ушел в отставку, на улицах республики прекратилось насилие, а все политические заключенные были выпущены на свободу.

Студенты вышли на массовый митинг возле здания Белорусского государственного университета.

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