На неё вышли сотрудники нескольких предприятий и ВУЗов.

В Белоруссии началась масштабная забастовка. Об этом сообщает TUT.BY.

Известно, что забастовку объявили сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ). Бастуют студенты Белорусского госуниверситета (БГУ), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского национального технического университета.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила 26 октября общенациональную забастовку. Она заявила, что прошедший накануне в воскресенье оппозиционный марш показал, что мирный протест — это созидательная сила. При этом она подчеркнула, что его результаты говорят о том, что руководство республики начало терять власть.

Видео: Telegram/TUT.BY новости