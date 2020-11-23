Глава МИД Белоруссии посетовал на споры с РФ из-за поставок нефти и газа

Он отметил, что Минск заинтересован в углублении отношений с Москвой.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетовал на споры с Россией из-за поставок нефти и газа и заявил, что без них сотрудничество двух стран было бы более мощным.

Макей подчеркнул, что РФ для Белоруссии — главный союзник и партнёр.

Основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Владимир Макей, глава МИДа Белоруссии

Он отметил, что Минск заинтересован в углублении отношений с Москвой. Однако отсутствие споров сделало бы сотрудничество в политической и экономической сферах более мощным.

При этом Макей подчеркнул, что Белоруссия не будет отказываться от других направлений сотрубничества, потому что 51% экспорта страны приходится на страны ЕС и другие государства.

Ранее на акциях протеста в Белоруссии задержали более 300 человек.

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