В Белоруссии задержали россиянку по обвинению в клевете на Лукашенко

Она находится в белорусском СИЗО с мая.

В Белоруссии задержали 58-летнюю россиянку Ирину Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Минске Алексей Маскалев. Ранее об аресте гражданки сообщали белорусские правозащитники.

По его словам, диппредставительство запросила консульский доступ для встречи с задержанной. Отмечается, что с Викхольм уже работает ее адвокат.

Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Алексей Маскалев, пресс-секретарь посольства РФ в Минске

По информации правозащитников, под арест Викхольм была помещена еще в мае текущего года. На нее завели дело после сообщения в Twitter, в котором россиянка опубликовала фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства", касаемого инцидента с самолетом Ryanair.

Максимальная санкция, которая может грозить Викхольм, составляет пять лет колонии.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. В настоящее время он находится под домашним арестом. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее Протасевия признал свою причастность к попытке совершения государственного переворота и свержения президента республики Александра Лукашенко.

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