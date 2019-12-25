Протасевич признал себя причастным к госперевороту в Белоруссии

По его словам, он в своих действиях был "чересчур идейным", однако впоследствии разочаровался в идеалах.

Один из основателей и экс-главный редактор запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA признал свою причастность к попытке совершения государственного переворота и свержения президента республики Александра Лукашенко. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу RT.

По его словам, он занимался этим не ради личных выгод, а для установления демократии в Белоруссии.

Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, в частности, к чему позже и в том числе сейчас приходит оппозиция. Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA

Журналист подчеркнул, что в своих действиях он был "чересчур идейным", однако впоследствии разочаровался в идеалах и решил остановить всякие попытки поменять политическую обстановку в Белоруссии.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. В настоящее время он находится под домашним арестом. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее Лукашенко заявил, он не рад тому, что Протасевич находится в стране. По словам белорусского лидера, экс-главреда NEXTA "заказали" Польша и Литва, а Белорусиия вынуждена его защищать.

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