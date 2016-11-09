Срок давности по делам об оскорблении и клевете могут увеличить до года

Ярослав Нилов рассказал о необходимости внесения изменений в КоАП.

Председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в федеральное правительство проект по ужнсточению наказаний для дел об оскорблении и клевете. Соответствующий текст документа распространила пресс-сужба политика по СМИ. В законодательной инициативе указывается, что следует увеличить до одного года срок давности по таким делам. Изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно текущему законодательству страны, сейчас постановление, которое рассматривается судьей, не может быть вынесено позднее 90 дней с момента совершения правонарушения.

Журналистам из новостного агентства "ТАСС" парламентарий из нижней палаты указал, что Нилов оскорбления выражаются "самыми разными способами", поэтому имеющегося срока давности может быть недостаточно для того, чтобы пострадавший добился удовлетворительного результата.

Порой вот этих трех месяцев срока давности просто не хватает, чтобы гражданин мог защитить свои права... был привлечен тот, кто позволил себе публичное оскорбление, унижение. Поэтому предлагается увеличить срок давности. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Нововведение предусматривает распространение административного драсслеодвания о клевете со стороны юридических лиц. Согласно российскому законодательству, за такое нарушение юрлица должны уплатить штраф в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Однако срок давности рассмотрения заявок сейчас составляет три месяца. Его также предлагается увеличить.

