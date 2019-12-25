В Госдуме предложили усилить контроль для борьбы со стелсфляцией

Борис Чернышов указал на то, что в России шринкфляция плавно перетекает в стелсфляцию.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить контрольные мероприятия в отношении производителей. В частности, речь идет о введении обязательной маркировки изменения рецептуры продуктов в сторону удешевления для борьбы со стелсфляцией. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика. Законодатель ссылается на исследование, проведенное его аналитической командой. Его результаты продемонстрировали, что новая волна сокращения объема или веса продукта при сохранении цены в России плавно перетекает в более сложное и скрытное явление – "стелсфляцию". Под таким термином скрывается комплекс действий производителей, нацеленный на косвенное увеличение стоимости товара. В том числе это делается за счет замены классических ингредиентов в продуктах питания на более дешевые аналоги.

Прошу рассмотреть возможность: усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур. Борис Чернышов, депутат ГД

Дополнительно парламентарий из нижней палаты предлагает властям проработать вопрос внесения изменений в федеральное законодательство в части обязательности для производителя размещения на упаковке четкой и заметной маркировки об изменении рецептуры в сторону удешевления ингредиентов. Такие данные увеличат информированность пользователей о покупке и позволит с делать выбор более осознанно.

В Госдуме предложили расширить Пушкинскую карту на сельский туризм.

Фото: Piter.tv