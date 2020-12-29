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Цены на вторичное жилье в Петербурге выросли на 28%
Сегодня, 15:30
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smirenny

Цены на вторичное жилье в Петербурге выросли на 28%

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Аналитики провели исследование и выяснили, что на 28% подорожали самые ликвидные квартиры.

В среду, 20 января, аналитики специализированного агентства "Петербургская недвижимость" провели исследование, по результатам которого цены на вторичном рынке жилья в Северной столице выросли до 28%, сообщили в издании "АиФ-Петербург"

Цены на квартиры в домах, построенных в течение последних десяти лет, подорожали на 25-28%. До 20% увеличилась цена "хрущевок" и "брежневок". 

В топ районов с самым большим числом покупок недвижимости вошли Всеволожский район (Мурино и Кудрово) с долей 22,8%, Приморский район с долей в 11,1%, а также Невский район с долей в 8,3%.

Ранее мы писали, что в Петербурге спрос на "вторичку" за год вырос почти вдвое.

Фото: Piter.TV

Теги: вторичное жилье, цены на вторичное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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