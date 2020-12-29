В Петербурге спрос на "вторичку" за год вырос почти вдвое

На это повлияли выгодные ипотечные предложения, колебания курсов валют и поддержка молодых семей.

В 2020 году спрос на вторичное жилье в Петербурге вырос на 45%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой "Авито. Недвижимость".

Горожане начали чаще покупать жилье, даже несмотря на экономическую нестабильность в стране. На это, в частности, повлияли выгодные ипотечные предложения, колебания курсов валют и поддержка молодых семей в сфере маткапитала.

При этом средняя стоимость квадратного метра "вторички" в течение года стабильно росла. Если в конце 2019 года за квадрат нужно было отдать в среднем 54 тысячи рублей, то к концу 2020 года эта цифра превысила отметку в 58 тысяч рублей. В целом цены на "вторичку" в Петербурге за год выросли на 16%.

Ранее мы писали, что цены на новостройки в Петербурге и Ленобласти за год выросли на 12,6%.

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