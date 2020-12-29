Цены на новостройки в Петербурге и Ленобласти за год выросли на 12,6%

В Петербурге и Ленобласти зафиксирован рост цен на жилье в новостройках. За год квартиры на первичном рынке подорожали на 12,6%. Об этом свидетельствуют данные агентства недвижимости ЦИАН.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга достигла 156,6 тысяч рублей. В Ленобласти за квадратный метр в среднем придется отдать 99,1 тысяч рублей.
Специалисты зафиксировали снижение цен на первичном рынке в начале 2020 года. Однако уже с мая (после старта программы льготного кредитования) средняя стоимость квадратного метра стала планомерно расти.
В связи с этим спрос на квартиры в новостройках в 2020 году снизился на 6,5% и достиг уровня 2019 года. В прошлом году было заключено 97,8 тысяч договоров долевого участия. В то же время снизилась и активность застройщиков. Суммарная площадь сданных в эксплуатацию объектов составила около 4,7 млн квадратных метров. Это почти в 2 раза ниже (на 45%), чем в 2019 году, когда сдали 8,7 млн квадратов.
Ранее мы писали, что в январе на месте разрушенного СКК начнут строить Ледовый дворец.
Фото: pixabay.com
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