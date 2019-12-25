За сентябрь в Петербурге подешевело вторичное жильё

Средняя цена продажи "квадрата" готового жилья стабильно снижается третий месяц подряд

Квартиры на вторичном рынке сразу в четырёх городах-миллионников продолжают дешеветь. Речь идёт о Перми, Челябинске, Волгограде и Санкт-Петербурге.

Как пишут "Известия" со ссылкой на директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, средняя цена "квадрата" стабильно снижается в течение трёх последних месяцев, но особенно заметно это в сентябре (снижение на 0,5%). Одна из причин — снижается количество покупателей, у которых есть возможность заплатить необходимую сумму для покупки. Кроме того, не все теперь могут взять ипотеку или кредит для покупки жилья.

Ранее Piter.TV сообщал, что задолженность петербуржцев по ипотеке увеличилась на 33%.

Фото: Piter.TV