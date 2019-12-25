Задолженность петербуржцев по ипотеке увеличилась на 33%

Эксперты отмечают, что продажа квартиры – наиболее простой способ решения проблемы просроченного ипотечного долга.

За первые семь месяцев 2024 года объем просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге увеличился на 33%. Долги, по которым платежи не поступали более трех месяцев, составили 590 миллионов рублей.

По данным РБК, город входит в тройку лидеров по объемам просроченных платежей по ипотечным кредитам. Первое место занимает Краснодарский край (1,1 миллиарда рублей), второе – Москва (991 миллион рублей). Наиболее быстрый рост просрочки произошел летом, достигнув 66%.

Эксперты отмечают, что продажа квартиры – наиболее простой способ решения проблемы просроченного ипотечного долга. Однако это требует увеличения срока экспозиции объекта и может потребовать снижения цены.

В августе после сокращения льготных программ объем спроса на ипотеку в Петербурге уменьшился на 9%. Всего за месяц заемщики получили 11,3 миллиарда рублей. Спрос также снизился и в июле. Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что предложение квартир для аренды в Петербурге возросло на 21,8%.

Фото: Piter.TV