Предложение квартир для аренды в Петербурге возросло на 21,8%

Аренда однокомнатных квартир в Петербурге за месяц подорожала до 46,4 тысячи рублей или на 5,8%. Об этом сообщили аналитики сервиса "Яндекс.Аренда".
В сентябре по сравнению с августом выросла медианная ставка на все виды жилья. Так, аренда студий в городе поднялась до 39,2 тысячи рублей в месяц (+1,8%), двухкомнатного жилья предлагается по цене 72,2 тысячи (+1%), а трёхкомнатный вариант обойдётся в 96,2 тысячи (+1,7%).
Параллельно с этим в увеличилось и предложение квартир для долгосрочной аренды — на 21,8%. В компании предположили, что это связано с переходом вторичного жилья в сегмент съемного после повышения ключевой и ипотечных ставок.
Ранее мы сообщили о том, что зарплаты логистов в Петербурге выросли на 5% за год.
Фото: Pxhere
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