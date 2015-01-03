Зарплаты логистов в Петербурге выросли на 5% за год

В Северной столице наиболее высокооплачиваемыми профессиями в сфере транспорта и логистики этим летом стали водители-дальнобойщики, получающие в среднем 167,5 тыс. рублей (+13% за год).

Специалисты Авито Работы провели исследование рынка труда в сфере транспорта и логистики летом 2024 года. Результаты показали, что средняя зарплата для новичков в этой отрасли в Петербурге увеличилась на 5% за год и составила 92,8 тыс. рублей в месяц.

В Северной столице наиболее высокооплачиваемыми профессиями в сфере транспорта и логистики этим летом стали водители-дальнобойщики, получающие в среднем 167,5 тыс. рублей (+13% за год). Второе место занимают курьеры с зарплатой 94,6 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. На третьем месте расположились кладовщики с заработком более 75 тыс. рублей.

Согласно данным Авито Работы, спрос на стикеровщиков, диспетчеров и кладовщиков в сфере логистики существенно возрос. Наибольший прирост числа вакансий зафиксирован для стикеровщиков – их количество увеличилось на 186% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики платформы отметили, что в Петербурге рынок труда остро нуждается в диспетчерах: количество вакансий для этой профессии выросло на 43%, что вывело ее на второе место в рейтинге самых востребованных. На третьей позиции оказалась профессия кладовщика, спрос на которого увеличился на 17% за год.

Директор категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы Артем Егоренков связывает нехватку кадров в складской логистике с активным развитием онлайн-торговли и маркетплейсов, а также ростом потребительского спроса. Компании вынуждены конкурировать за персонал, предлагая бонусы.