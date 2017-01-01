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За 11 месяцев в Петербурге ввели более 2 млн "квадратов" жилья
Сегодня, 9:57
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За 11 месяцев в Петербурге ввели более 2 млн "квадратов" жилья

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Лидером по вводу в ноябре стал Василеостровский район.

С января по ноябрь 2024 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 2,38 млн квадратных метров жилья. Это следует из данных городского комитета по строительству.

В ноябре было сдано 162,9 тысяч "квадратов" жилой недвижимости, в том числе пять многоквартирных домов (2861 квартира) и 32 индивидуальных жилых дома. Лидером по вводу жилья стал Василеостровский район (59,7 тысяч "квадратов").

Согласно плану национального проекта "Жильё и городская среда", утверждённому Минстроем РФ, годовой объём ввода жилья в Петербурге должен составить около 3 млн "квадратов". Для выполнения плана городу необходимо сдать ещё около 600 тыс. кв. м жилья до конца года.

Ранее Piter.TV сообщал, что цены на жильё в Петербурге и Ленобласти медленно увеличиваются.

Фото: Piter.TV

Теги: жилье в петербурге, новостройки, строительство в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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