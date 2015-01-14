В России цены на аренду жилья могут вырасти на 15-20%

С арендодателей будут взимать в будущем 13%.

В России хотят создать государственную информационную систему для регулирования рынка найма недвижимости. Если законопроект будет принят Минстроем в нынешнем виде, то цены на аренду жилья могут стать выше на 15-20%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на письмо Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

С арендодателей оператор новой системы будет взимать обычный НДФЛ, который составляет 13%. При этом самозанятые россияне, которые сдают квартиры, воспользоваться льготной ставкой в 4% не смогут, сообщает газета.

В Минстрое подчеркнули, что планируется удерживать 4% налога, если в приложении "Мой налог" выбрать режим самозанятого и указать данную информацию в ГИС.

В ведомстве отметили, что при доработке документа примут во внимание предложения, полученные от участников отрасли.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала целесообразной идею объединения регионов РФ.

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