Матвиенко назвала целесообразной идею объединения регионов РФ

Этот вопрос должен быть тщательно обсужден с гражданами, отметила спикер.

Вопрос об укрупнении российских регионов целесообразен и должен быть тщательно обсужден с гражданами. Об этом в ходе пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, власти страны должны создать условия для проведения референдума и только после этого провести "безболезненное объединение".

Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но, если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Она отметила, что президент России Владимир Путин уже поставил задачу максимально задействовать возможности каждого субъекта страны, и за счет этого начать выравнивать условия проживания граждан, финансовую обеспеченность и прочее.

Ранее Матвиенко заявила, что пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год.

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