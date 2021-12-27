Матвиенко считает, что пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год

Она отметила, что на 2022 год прогноз выглядит более благоприятным.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции заявила, что пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год. Она отметила, что цены все равно нужно продолжать сдерживать.

По словам Матвиенко, на 2022 год прогноз выглядит более благоприятным.

Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

По словам Матвиенко, ситуация могла бы быть гораздо хуже, ели бы правительство и Банк России не принимали меры.

На пресс-конференции Валентина Матвиенко также назвала цинизмом претензии Евросоюза из-за импортозамещения в РФ.

Видео: Youtube/Совет Федерации