В Ленобласти рынок краткосрочной аренды домов за год вырос на 59%

Рост популярности аренды загородных домов подогревается праздниками.

Рост популярности краткосрочной аренды загородных домов в Ленинградской области связан с праздниками и новыми трендами. В ноябре 2024 года такие предложения составили 3,5 тысячи объектов, что на 59% больше по сравнению с прошлым годом.

Как отметил аналитик рынка недвижимости Алексей Щербатых, в среднем арендная ставка на загородные дома в осенние месяцы 2024 года составляет 8 тысяч рублей за сутки. Особый спрос на рынке Ленобласти на дома площадью 70 "квадратов", с отделкой в скандинавском стиле и электрическим отоплением. Будет плюсом и возможность заселиться с детьми или питомцами.

Отметим, что в Ленобласти для краткосрочной сдачи в аренду наиболее популярны дома в Приозерском (29% предложений), Всеволожском (26%), Выборгском (13%) и Ломоносовском (13%) районах.

Ранее Piter.TV сообщал, что в октябре в Петербурге заключили более 3 тыс. сделок с новостройками.

Фото: Piter.TV