В прошлом году спрос на краткосрочную аренду жилья в Петербурге вырос в 2 раза

Так, в декабре прошлого года количество запросов на посуточную аренду жилья в городе оказалось на 85,51% выше, чем в декабре 2020 года и на 74,82% выше, чем в декабре допандемийного 2019 года.

В четверг, 20 января, в пресс-службе проекта Avenue-Apart на Дыбенко рассказали Piter.tv, что в декабре 2021 года спрос на краткосрочную аренду недвижимости в Петербурге вырос на 5% относительно ноября.

Помимо этого в декабре количество запросов на посуточную аренду жилья в городе оказалось на 85% больше, чем в декабре 2020 года.

По итогам года спрос на краткосрочную аренду недвижимости в Петербурге вырос более чем в 2 раза, на 110%, относительно аналогичного периода 2020 года.

В январе 2022 года на рынке краткосрочной аренды квартир и апартаментов Петербурга экспонируется 3021 объект. Самый широкий выбор объектов представлен в Центральном районе. В среднем на сутки можно снять квартиру за 2, 34 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv