В Ленобласти продолжает расти спрос на загородные дома

Чаще всего граждане строят дома с двумя этажами.

Жители Ленинградской области стали чаще интересоваться покупкой загородной недвижимости. На учёт только в этом году было поставлено 20 тысяч жилых домов, сообщает пресс-служба Росреестра.

По данным за 2024 год, на кадастровый учёт поставили более 2,5 млн квадратных метров жилых домов. А за период с января по сентябрь этого года зарегистрировано 19,8 тысяч жилых домов на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и на садовых участках.

Отмечается, что жители предпочитают покупать деревянные, двухэтажные дома. На втором и третьем месте по популярности: блочные и кирпичные здания.

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