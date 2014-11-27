Наибольшие теплопотери происходят через окна.

В СПб ГБУ "Центр энергосбережения" жителям Петербурга рассказали, как сохранить тепло в квартире.

Во-первых, необходимо следить за правильной работой батарей: корпус радиатора должен нагреваться равномерно. Если верхняя или нижняя часть холодные, значит, его внутренние каналы забиты налетом ржавчины, отложением солей или другими загрязнениями.

Кроме того, отмечается, что наибольшие теплопотери происходят через окна. Стоит проверить их герметичность, перевести стеклопакеты в зимний режим.

Помимо этого, еще одним источником поступления холодного воздуха с лестничной площадки может быть входная дверь. Рекомендуется установить вторую дверь или заменить существующую на модель с низкой теплопроводностью.

А также важно правильно проветривать квартиру. Привычный способ "щелевого" проветривания, когда окно приоткрыто, не всегда обеспечивает полноценный воздухообмен. В зимнее время такой способ скорее "выхолодит" помещение. Чтобы быстро проветрить жилье зимой, достаточно полностью открыть окно на 3-5 минут.

Помимо этого, тепло из квартиры может уходить через пол. Монтаж теплых полов поможет обеспечить комфорт и тепло на кухне, в ванной комнате и туалете.

Периодическое протапливание петербургских домов стартовало с 30 сентября.

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