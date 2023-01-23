Новый досмотровый комплекс для "Лахта центра" построят в Приморском районе

Архитектурный облик объекта гармонирует с эстетикой "Лахта центра".

Проект досмотрового комплекса для контроля грузового автотранспорта, прибывающего на территорию МФК "Лахта центр", получил согласование Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Строительство планируется в Лахта-Ольгино, на улице Высотной. Заказчиком проекта выступает ПАО "Газпром", а разработкой занималось ООО "ЦентрГеоПроектИзыскания", рассказал портал "Строительный Петербург".

Архитектурный облик объекта гармонирует с эстетикой "Лахта центра". Здание будет оформлено в черно-белой цветовой гамме. Фасад основного объема украшен ламелями из композитных панелей, что придаст сооружению современный и функциональный вид, соответствующий деловому стилю района.

Фото: КГА