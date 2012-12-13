В Петербурге судебные приставы составили портрет среднестатистического алиментщика

Средняя сумма задолженности на одного ребенка составляет 222 тыс. рублей.

В Главном Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу составили среднестатистический портрет алиментщика. Об этом пишет "Петербургский дневник" 21 июня.

В настоящее время на исполнении в ГУ ФССП находятся 15 тыс. алиментных производств, рассказала заместитель главного пристава города Кристина Кашина. К 1 июня текущего года сотрудники взыскали в пользу детей 626 млн рублей, что на 50 млн рублей больше, чем в 2023-м.

Средняя сумма задолженности на одного ребенка составляет 222 тыс. рублей, а среднестатистический алиментщик – мужчина в возрасте 41 года. Также "в общей массе горе-родителей" попадаются и женщины. Их среди неплательщиков 13,2%. Петербургской алиментщице в среднем 39 лет, и ее долг перед ребенком – 210 тыс. рублей.

Если оценивать не алиментщика, а должника в целом, то это окажется гражданин более старшего возраста – 48 лет. Средняя сумма долга по Петербургу – 55 тыс. рублей. Есть люди, на которых висят несколько сотен долгов, а рекорд по Северной столице – 565 исполнительных производств в адрес одного человека. Елена Ленчицкая, глава пресс-службы ГУ ФССП по Петербургу

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Фото: Piter.TV