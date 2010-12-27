Житель Девяткино хотел взорвать офис УК, чтобы не платить по счетам

Мужчина накопил долг в размере 29 тысяч рублей.

В Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, который хотел взорвать офис управляющей компании "Мустанг" на Арсенальной улице. Известно, что петербуржец задолжал за ЖКУ 29 тысяч рублей и решил расплатиться с УК весьма радикальным способом. Об этом пишут "Невские новости".

Мужчина не решился отправиться на дело один, поэтому в соцсетях объявил о поиске единомышленников. Удалось ли ему найти людей, мыслящих с ним в одном направлении, неизвестно — должника удалось вовремя задержать. При себе у него не обнаружили взрывчатых устройств и веществ. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что судебные приставы арестовали аксессуары из-за долга их владелицы.

Фото: Piter.TV