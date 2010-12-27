Судебные приставы "арестовали" аксессуары из-за долга их владелицы

Бизнесвумен задолжала почти 500 тысяч рублей.

Судебные приставы произвели арест товара в магазине аксессуаров на Литейном проспекте. Если хозяйка магазина не исполнит решение суда, то вещи пойдут на погашение ее задолженности. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Предпринимательница задолжала около 475 тыс. рублей физическому лицу, с которым она заключила договор найма. На 33-летнюю женщину завели исполнительное производство.

После того, как судебные приставы узнали о бизнесе должницы, они прибыли к ней в магазин. Там они изъяли 201 вещь - зонты, шарфы, сумки, бижутерию и т.д. Если хозяйка магазина не погасит долг, с аксессуарами ей придется распрощаться.

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