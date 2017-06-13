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Санация банка "Уралсиб" после смерти владельца Когана будет продолжаться

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В ближайшее время придется решать вопрос о смене инвесторов.

После смерти владельца  банка "Уралсиб" его санация будет продолжать осуществляться. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка России. На данный момент отмечается, что важной задачей является замена инвестора в процессе финансового восстановления учреждения.

Он (вопрос) может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством

прокомментировали ситуацию в Центробанке

Известно, что предприниматель оставил завещание. Однако, его одержимое общественности еще не раскрыто. Такие данные предоставили источники издания "Ъ".

Отметим, что с момента начала проведения санации, банк показывает положительную динамику. Сейчас "Уралсиб" вышел на устойчивую прибыль и приемлемое качество активов. Отчетные документы показывают, что чистая прибыль учреждения выросла более 6,2 миллиардов рублей, а норматив достаточного капитала составляет 9,6 процентов при закрепленном минимуме в 4,5 процента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран получил через Оман сообщение от Трампа, предупреждающее об атаке.

Видео: YouTube/БИЗНЕС Online

Теги: владимир коган, санация банка, уралсиб, центробанк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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