Иран получил через Оман сообщение от Трампа, предупреждающее об атаке

Ракетный удар временно остановлен. Президент США хочет лично переговорить с верховным лидером Ирана. Тот отказывается.

Агентство Reuters сообщило о том, что Иран получил сообщение от Дональда Трампа о готовящейся атаке. Данные государству передали через посредника. Им оказался Оман. Также специалисты утверждают, что Америка дала оппоненту время на ответную реакцию. Иран объявил о риске "региональных и международных" последствий после возможного удара.

Напомним, что в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник США, который находился у входа в персидский залив. Власти считают, что воздушное средство нарушило южные границы в воздушном пространстве. В США заявили, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В результате конфликт сторон привел к протесту со стороны Америки. Министр иностранных дел Ирана прокомментировал, что страна не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе.

Немногим позже американские СМИ сообщили, что президент одобрил военный удар по Ирану, но после отменил указание. Ракеты должны были попасть в несколько целей. Среди них - радиолокационная станция и ракетные батареи. На данный момент Дональд Трамп требует переговоров в ограниченное время с лидером Ирана.

Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему [Хаменеи] для принятия решения заявили спикеры Reuters

Ранее Piter.tv писал о том, что в Тбилиси пострадали 240 протестующих и 80 полицейских.

Видео: YouTube/شهیدمجید گوهری , The White House, Ravyx