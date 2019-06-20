Трамп заявил в Twitter об "очень большой ошибке" Ирана 

О какой именно ошибке идет речь он не уточнил.

В четверг, 20 июня, Дональд Трамп заявил об "очень большой ошибке" Ирана. Об этом он сообщил вв своем Twitter.

Иран совершил очень большую ошибку! заявил глава Белого дома

О какой именно ошибке идет речь президент США не уточнил. Отметим, что ранее Корпус стражей исламской революции сообщили о том, что сбит американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk. В ведомстве отметили, что беспилотник находился над провинцией Хормозган, соответственно он вторгся в воздушное пространство Ирана.

После этого в правительстве США заявили, что что сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился над иранской территорией ложны. Кроме того, действия БПЛА не являлись провокацией.

Ранее мы сообщали о том, что президент России заявил, что между странами будет налаживаться контакты по договору о создании Союзного государства.

Видео:Минобороны РФ/YouTube